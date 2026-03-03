قوات برية اسرائيلية تتوغل جنوب لبنان.. هل بدأ الاجتياح؟

أعلن الجيش ، دخول قوات برية بشكل محدود إلى .وكان الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن ، يوم الثلاثاء، أن حكومته منحت، بالتنسيق مع رئيس الوزراء ، الإذن للجيش الإسرائيلي بالتقدم والاستيلاء على مناطق إضافية خاضعة لسيطرته في ، لمنع إطلاق النار على الحدودية.وقال كاتس إن الجيش يواصل عملياته المكثفة ضد في لبنان، مؤكداً أن "التنظيم سيدفع ثمن إطلاقه النار على ".في السياق، أعلنت الإسرائيلية صدور إنذارات متواصلة على طول الحدود مع لبنان، تحسباً لإطلاق مسيّرات وصواريخ.بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان عاجل بأن قواته تعمل في جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية.