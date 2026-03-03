تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة هجمات استهدفت مراكز الثقل في بيروت

Lebanon 24
03-03-2026 | 03:39
الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة هجمات استهدفت مراكز الثقل في بيروت
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش الاسرائيلي انجز موجة غارات استهدفت مراكز ثقل حزب الله في بيروت ويستهدف مكوّنات اتصالات في منشآت دعائية كانت تُستخدم من قبل مقر استخبارات حزب الله، كما أنجز موجة غارات استهدفت مقرات قيادة، ومستودعات وسائل قتالية، ومكوّنات اتصالات عبر الأقمار الصناعية تابعة لمقر استخبارات حزب الله في منطقة بيروت والتي استُخدمت تحت غطاء مدني. كما استُهدفت مواقع اتصالات استخدمها حزب الله كبنى تحتية إرهابية، اعتمد عليها لتنفيذ عمليات إرهابية، وجمع معلومات استخباراتية، وكذلك لخدمة أغراض دعائية.
واعتبر ادرعي ان جميع الأهداف التي تم استهدافها تعتبر  أهدافًا إرهابية خُصصت لتمكين التنظيم من الدفع قدمًا بمخططات إرهابية مختلفة وتنفيذها ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، مشيراً الى انه وقبل تنفيذ الغارات تم اتخاذ خطوات لتجنب احتمال إصابة المدنيين بما في ذلك توجيه إنذارات مسبقة، واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي. 

وتابع: يعمل جيش الدفاع بقوة للتعامل مع قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإرهابي الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل ولا سيما سكان الشمال.
 
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة هجمات جديدة على مواقع إطلاق الصواريخ وأنظمة الدفاع وسط إيران
الجيش الإسرائيلي: استكملنا موجة غارات واسعة استهدفت أنظمة دفاع جوي استراتيجية تابعة للنظام الإيراني
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سننهي المعركة فقط بعد أن نوجه ضربة قاصمة لإيران وحزب الله
مركز الاتصال الوطني البحريني: منظومات الدفاع الجوي الصاروخي تصد موجة جديدة من الهجمات بنجاح وكفاءة عالية
افيخاي ادرعي

دولة إسرائيل

الإسرائيلي

الاستطلاع

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

الغارات

