الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة هجمات استهدفت مراكز الثقل في بيروت

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي انجز موجة غارات استهدفت مراكز ثقل في ويستهدف مكوّنات اتصالات في منشآت دعائية كانت تُستخدم من قبل مقر استخبارات حزب الله، كما أنجز موجة غارات استهدفت مقرات قيادة، ومستودعات وسائل قتالية، ومكوّنات اتصالات عبر الأقمار الصناعية تابعة لمقر استخبارات حزب الله في منطقة بيروت والتي استُخدمت تحت غطاء مدني. كما استُهدفت مواقع اتصالات استخدمها حزب الله كبنى تحتية إرهابية، اعتمد عليها لتنفيذ عمليات إرهابية، وجمع معلومات استخباراتية، وكذلك لخدمة أغراض دعائية.واعتبر ان جميع الأهداف التي تم استهدافها تعتبر أهدافًا إرهابية خُصصت لتمكين التنظيم من الدفع قدمًا بمخططات إرهابية مختلفة وتنفيذها ضد قوات جيش الدفاع ومواطني ، مشيراً الى انه وقبل تنفيذ تم اتخاذ خطوات لتجنب احتمال إصابة المدنيين بما في ذلك توجيه إنذارات مسبقة، واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي.وتابع: يعمل جيش الدفاع بقوة للتعامل مع قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإرهابي ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة ولا سيما سكان .