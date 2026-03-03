على وقع التطورات... كاريتاس لبنان تعلن حالة الطوارئ

اعلنت رابطة " كاريتاس" - حال الطوارئ، واكدت تفعيل كامل جهوزيتها للاستجابة للاحتياجات الطارئة.

وجاء في تعميم صادر عن المكتب الاعلامي لرابطة كاريتاس لبنان : "في ضوء التطوّرات الأمنية المتسارعة التي تشهدها البلاد، أعلن رئيس كاريتاس لبنان حال الطوارئ، مؤكداً تفعيل هويتها ورسالتها الإنسانية بكامل جهوزيتها للاستجابة للاحتياجات الطارئة. وتضع كاريتاس لبنان إمكاناتها البشرية واللوجستية في حالة استنفار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواكبة المتضرّرين وتأمين الدعم اللازم لهم، انطلاقًا من رسالتها في خدمة الإنسان وصون كرامته، لا سيّما في أوقات الأزمات".