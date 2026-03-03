بتهمة التعامل مع اسرائيل.. الامن العام يوقف 3 اشخاص

أعلنت أنه وبناءً على معلومات واستقصاءات دقيقة، تمكنت العام من توقيف ثلاثة أشخاص غير لبنانيين، يشتبه بضلوعهم في أنشطة مشبوهة تتعلق بالتعامل مع العدو .وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم تحت إشراف المختص، اعترف المذكورون بقيامهم بتزويد العدو بمعلومات أمنية وحساسة، ساهمت في إلحاق أضرار جسيمة، أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات .وعليه، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تسليم الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الملاحقات بحقهم وفق أحكام القوانين النافذة.