عون: قرار الحكومة أمس سيادي ونهائي لا رجوع عنه

اعتبر رئيس الجمهورية امام أعضاء "اللجنة الخماسية" أن القرار الذي اتخذه امس بحفظ حق وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه، مشدداً على ان ⁠مجلس الوزراء اوكل الى الجيش والقوى الأمنية تنفيذه في كل المناطق .وطلب عون من دول اللجنة الخماسية الضغط على لوقف اعتداءاتها على ، ونؤكد على ما اتخذه مجلس الوزراء من لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان عن وقف الاعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار، إضافة الى الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية، مشدداً على ان لبنان يعوّل كثيرا على دعم دول اللجنة الخماسية التي سبق ان وقفت الى جانبه، وكان لها الدور الأساسي في وقف التدهور الأمني وانهاء الشغور الرئاسي كما واصلت دعمها في استعادة المؤسسات الدستورية لدورها كاملاً من خلال الحرص الذي ابدته على استقرار لبنان وسلامته، انطلاقاً من قناعة راسخة بان استقرار دول المنطقة هو من استقرار لبنان.ولفت الى ان ⁠اطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها ، والذي يقوم بدوره كاملاً في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية.