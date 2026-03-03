عبد المسيح: وصلوا إلى الحائط المسدود الذي حذرنا منه سابقًا

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس":"ما تناولته في السبب الموجب الأول لإقتراح بتاريخ 02/02/2026، قد وصلنا له اليوم، إن في المخاطر و الأحداث والنتائج و الأخير. ما أسمعه اليوم من بعض الممانعين و بعض المتفلسفين السياديين هو أمر غريب عجيب لواقع كنا و ما زلنا نعيشه. اليوم وصلوا إلى الحائط المسدود الذي حذرنا منه سابقًا. اليوم يعتبروه قوة قاهرة؟ لكن هل كنا قبلها نعيش في نعيم و بحبوحة !! أرجو من الرأي العام المحلي و الإنتشاري أن يقرأ جيدآ كل سطر في السبب الموجب الأول منذ شهر واحد و يقارن بما يحصل اليوم، و ما وصلنا إليه و ما تم إقراره و ما سيتم العمل عليه في الأيام المقبلة. نعيماً"