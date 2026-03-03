إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات والمناطق

وجّه الجيش الإسرائيليّ إنذاراً عاجلاً إلى سكان القرى والبلدات التالية:

"السماعية، البازورية، البياض (صور)، المجادل، المنصوري (صور)، ، الخرايب (صيدا)، ارزون، مزرعة بيوت السياد، بيت ليف، بليدا، بنعفول، بنت ، جبشيت، جميجمة، جناتا، دبين، دبعال، دير الزهراني، دير سريان، دير عامص، دير قانون النهر، دلافي، دردغيا، وادي جيلو، زبقين، زرارية، خربة سلم، حبوش، حداثا، حولا، حانويه، حانين (بنت جبيل)، حاروف، حاريص، الطيبة (مرجعيون)، الشهابية (طير زبنا)، طير فلسيه، يحمر الشقيف، ياطر (بنت جبيل)، الكنيسة، كفر دونين، كفر رمان، كفر ، كفر صير، اللوبية، مجدل زون، محرونة، ميفدون، معروب، معركة، مروانية، ميدون، ميس الجبل، نبطية الفوقا، سكسكية، سلطانية، سلعا (صور)، صريفا، عبا، عدشيت ، عدشيت الشقيف، عين قانا، عيناثا، عيتا الجبل (الزط)، عيتيت، عيترون، عنقون، عرب صاليم، فرون، صديقين، الصوانة (مرجعيون)، صفد البطيخ، صرفند، قانا، قلوية، قناريت، قعقعية الجسر، قعقعية الصنوبر، قصيبة , شحور، شقرا، تول، تولين".



وقال الجيش الإسرائيليّ إنّ "نشاطات تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده دون المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1,000 متر خارجها. كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. حافظوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم ولا تعودوا في هذه المرحلة إلى هذه القرى والبلدات".