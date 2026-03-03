الجميّل من بعبدا: المطلوب قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وطرد السفير الإيراني

قال "الكتائب " النائب سامي الجميّل: "نعيش أياماً تاريخية، وهي الفرصة الأخيرة لتجنيب مزيداً من الكوارث، بعد قرار أخذ مبادرة انتحارية لن تغيّر أي معادلة في المنطقة".

وأضاف في كلمة له بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في : "حزب الله وضع الجيش والمؤسسات أمام خيارات صعبة وخطيرة".

وتابع قائلاً: "قرارات أمس شجاعة وتاريخية، كنا نتمنى أن تُتخذ سابقاً، لكن العبرة اليوم في التنفيذ".

ورأى الجميّل أن "المطلوب من القوى الأمنية والعسكرية مواكبة قرارات الحكومة وتنفيذها بحزم".

وأضاف: "ما نعيشه هو قرار إيراني باتخاذ لبنان منصة للدفاع عن ، والمطلوب قطع العلاقات الدبلوماسية مع وطرد السفير من لبنان".