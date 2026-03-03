تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجميّل من بعبدا: المطلوب قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وطرد السفير الإيراني

Lebanon 24
03-03-2026 | 05:47
الجميّل من بعبدا: المطلوب قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وطرد السفير الإيراني
الجميّل من بعبدا: المطلوب قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وطرد السفير الإيراني photos 0
قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل: "نعيش أياماً تاريخية، وهي الفرصة الأخيرة لتجنيب لبنان مزيداً من الكوارث، بعد قرار حزب الله أخذ مبادرة انتحارية لن تغيّر أي معادلة في المنطقة".
 
وأضاف في كلمة له بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا: "حزب الله وضع الجيش والمؤسسات أمام خيارات صعبة وخطيرة".
 
وتابع قائلاً: "قرارات مجلس الوزراء أمس شجاعة وتاريخية، كنا نتمنى أن تُتخذ سابقاً، لكن العبرة اليوم في التنفيذ".
 
ورأى الجميّل أن "المطلوب من القوى الأمنية والعسكرية مواكبة قرارات الحكومة وتنفيذها بحزم".
 
وأضاف: "ما نعيشه هو قرار إيراني باتخاذ لبنان منصة للدفاع عن إيران، والمطلوب قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وطرد السفير الإيراني من لبنان".
 
