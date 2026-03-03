بعد حظر أنشطة "حزب الله" العسكريّة... ترحيب إماراتيّ بقرار الحكومة اللبنانيّة

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل ، نائب ووزير الخارجية، مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة نواف سلام، حيث رحب بقرار الحكومة القاضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتباره تنظيماً خارجاً عن إطار الشرعية، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.



وشدّد بن زايد آل نهيان على أهمية هذا القرار في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتقوية مؤسساتها الوطنية استناداً إلى اتفاق والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرة على ممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي.



كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة لاستعادة الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، ويعمل على خفض التصعيد وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي، بما يقود إلى استعادة السلم والأمن والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني الشقيق.



وشدد على ضرورة أن يواصل دعم الجيش، وتمكينه من أداء مهامه الوطنية، وفي مقدمتها فرض سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، بما يصون الاستقرار ويمنع أي مظاهر لتقويض سلطة الدولة.



وأعرب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، مؤكداً التزامها الثابت في دعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في مواجهة التحديات، وكل ما من شأنه تحقيق تطلعاته في الأمن والتنمية والازدهار. (الإمارات 24)

