لبنان
اللواء شقير بحث والزغبي في المستجدات وجهوزية الصليب الاحمر اللبناني
Lebanon 24
03-03-2026
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
المدير العام للأمن
العام اللواء
حسن شقير
رئيس
الصليب
الاحمر
اللبناني الدكتور انطوان الزغبي وجرى البحث في اخر المستجدات المحلية و جهوزية الصليب الاحمر اللبناني.
