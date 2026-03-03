تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إسرائيل تبدأ العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان

03-03-2026 | 06:00
إسرائيل تبدأ العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
أفادت وكالة الصحافة الفرنسيّة، أنّ الجيش الإسرائيليّ أعلن عن بدء العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان.
مواضيع ذات صلة
"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان بهدف إقامة خط دفاعي عازل
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: تثبيت الاستقرار المستدام يبقى مرتبطا بمعالجة القضايا العالقة وفي مقدمها استمرار الاحتلال الاسرائيلي لاجزاء من المناطق اللبنانية واقامة مناطق عازلة فيها
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: عززنا الجبهة الشمالية بنشر فرقتين على الحدود والمناطق العازلة في جنوب لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

الصحاف

