تعميم من بلدية عنايا وكفربعال طلب الإبلاغ المسبق عن أي عملية تأجير أو إيواء

أصدرت بلدية عنّايا وكفربعال في ، تعميماً دعت فيه المواطنين، في ظل الظروف الأمنية الراهنة، إلى "الإبلاغ المسبق عن أي عملية تأجير أو إيواء أشخاص ضمن نطاق البلدية، حرصًا على تنظيم الأمور وحفظ الأمن والسلامة العامة".



وجاء في التعميم:" أن كل من يملك شققًا سكنية أو فنادق أو بيوت ضيافة أو شاليهات، ويرغب بتأجيرها أو إيواء أشخاص دون مقابل، عليه إبلاغ البلدية مسبقًا وتسليم المستندات التالية :صورة عن هوية المستأجر ، عنوان السكن السابق رقم هاتف المستأجر عدد أفراد العائلة القاطنين وأسماؤهم.



ودعت البلدية إلى التواصل عبر : 78 774 221 لتقديم المعلومات، مؤكدة "أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية البلدة وسلامة أهلها".



