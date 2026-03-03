بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة

اعلنت انها حوّلت الى المنحة المالية عن شهر آذار للعسكريين في الخدمة الفعلية وللعسكرين المتقاعدين، كما والمنحة المالية للمتقاعدين المدنين عن أشهر ثلاثة منصرمة، واوضحت انه بإمكان المعنيين بها سحبها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من صباح غدٍ الاربعاء ٤ آذار الجاري.

