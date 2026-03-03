جعجع: قرار مجلس الوزراء أمس بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واضح جدا

اعتبر سمير جعجع ان قرار الصادر أمس بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله هو قرار واضح جدا، ويعني صراحةً حظر الأجنحة العسكرية والأمنية التابعة للحزب، وبالتالي، فإن الشعب اللبناني، بعد صدور هذا القرار عن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، ينتظر من ، وقوى الأمن الداخلي، وسائر ، وكذلك من المراجع القضائية المختصة، ولا سيما النيابة العامة التمييزية، أن تعمل بموجب هذا القرار، وأن تبادر فورًا إلى اتخاذ خطوات عملية واضحة لوضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، وذلك نظرًا للانعكاسات السلبية الخطرة التي قد تترتب على عدم تنفيذ هذا القرار، وما قد يجرّه من تداعيات على واللبنانيين.



وتابع جعجع في بيان: "في الأيام الأولى لحرب ، اعتقدنا أن سقوط بعض الصواريخ على دول الخليج العربي، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، والمملكة العربية ، كان غير مقصود، ويدخل في سياق التراشق الصاروخي الكثيف والعنيف والعشوائي بين وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. لكن يومًا بعد يوم، بدأ يتأكد لنا أن إيران تستهدف عمدًا دول الخليج العربي، وليس بعض المنشآت العسكرية الأميركية فحسب، بل تستهدف في هجماتها كلها المنشآت المدنية العربية."



وختم قائلا: "إننا نستنكر أشد الاستنكار هذه الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج العربي، ونستغرب غاية الاستغراب استمرارها، خصوصًا في ظل المواقف المعتدلة جدًا، إن لم نقل الأقرب إلى إيران، التي اتخذتها تلك الدول قبل اندلاع هذه الحرب. وتاليا لم نفهم مغزى استبدال الإيجابية بهذه السلبية القاتلة والمفرطة."





