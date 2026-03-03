تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جعجع: قرار مجلس الوزراء أمس بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واضح جدا

Lebanon 24
03-03-2026 | 06:51
جعجع: قرار مجلس الوزراء أمس بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واضح جدا
جعجع: قرار مجلس الوزراء أمس بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واضح جدا photos 0
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله هو قرار واضح جدا، ويعني صراحةً حظر الأجنحة العسكرية والأمنية التابعة للحزب، وبالتالي، فإن الشعب اللبناني، بعد صدور هذا القرار عن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، ينتظر من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، وسائر الأجهزة الأمنية، وكذلك من المراجع القضائية المختصة، ولا سيما النيابة العامة التمييزية، أن تعمل بموجب هذا القرار، وأن تبادر فورًا إلى اتخاذ خطوات عملية واضحة لوضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، وذلك نظرًا للانعكاسات السلبية الخطرة التي قد تترتب على عدم تنفيذ هذا القرار، وما قد يجرّه من تداعيات على لبنان واللبنانيين.

وتابع جعجع في بيان: "في الأيام الأولى لحرب إيران، اعتقدنا أن سقوط بعض الصواريخ على دول الخليج العربي، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، والمملكة العربية السعودية، كان غير مقصود، ويدخل في سياق التراشق الصاروخي الكثيف والعنيف والعشوائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. لكن يومًا بعد يوم، بدأ يتأكد لنا أن إيران تستهدف عمدًا دول الخليج العربي، وليس بعض المنشآت العسكرية الأميركية فحسب، بل تستهدف في هجماتها كلها المنشآت المدنية العربية."

وختم قائلا: "إننا نستنكر أشد الاستنكار هذه الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج العربي، ونستغرب غاية الاستغراب استمرارها، خصوصًا في ظل المواقف المعتدلة جدًا، إن لم نقل الأقرب إلى إيران، التي اتخذتها تلك الدول قبل اندلاع هذه الحرب. وتاليا لم نفهم مغزى استبدال الإيجابية بهذه السلبية القاتلة والمفرطة."

المملكة العربية السعودية

القوات اللبنانية

الولايات المتحدة

الأجهزة الأمنية

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

اللبنانية

حزب الله

