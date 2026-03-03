بسبب الأوضاع الأمنية.. استمرار إقفال الجامعة اللبنانية

صدر عن البيان الاتي:

"نظرًا للأوضاع الأمنية في البلاد، يعلن الدكتور استمرار إقفال الجامعة بكافة وحداتها وفروعها والإدارة المركزية غدًا الاربعاء، على أن تتم مواكبة التطورات في بيانات متلاحقة".