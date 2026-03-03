عون اتصل بماكرون.. وطالب بتدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي

اتصل رئيس الجمهورية بالرئيس الفرنسي ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية، طالباً بتدخل لوقف التمدد العسكري .كما اتصل عون برئيس وزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس وعرض معه الأوضاع في في ضوء توسع الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.وأطلع عون السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا على تطورات الوضع في الجنوب بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية، والتوغل في عدد من القرى الحدودية ، وطلب منه تدخل الكرسي الرسولي لوقفها.