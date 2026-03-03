تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشأن الرحلات... بيان جديد من طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
03-03-2026 | 07:20
A-
A+
بشأن الرحلات... بيان جديد من طيران الشرق الأوسط
بشأن الرحلات... بيان جديد من طيران الشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن: 
1) تسيير رحلة اضافية يوم الاربعاء في 4 آذار حصراً دبي – بيروت تحت رقم ME1429 تقلع من دبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت الامارات العربية المتحدة، مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً، العودة على متن هذه الرحلة دون دفع أية كلفة إضافية.

2) تسييررحلة إضافية من والى اسطنبول اليوم في 3 آذار وثلاث رحلات إضافية من والى اسطنبول يوم الاربعاء في 4 آذار وفقاً للجدول التالي:
 
 
 
 
3) تسيير رحلة اضافية من والى يريفان يوم الأربعاء في 4 آذار تحت رقم ME275/276 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في تمام 09:00 صباحاً وتقلع من يريفان في تمام الساعة 14:10 بعد الظهر.

4) تأجيل رحلة العودة لارنكا – بيروت المجدولة ليوم الثلاثاء بتاريخ 3 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الأربعاء الواقع في 4 آذار بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.

5) تأجيل رحلة العودة لارنكا – بيروت المجدولة ليوم الأربعاء بتاريخ 4 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الخميس الواقع في 5 آذار بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.

6) تأجيل رحلة العودة جدة – بيروت المجدولة ليوم الثلاثاء بتاريخ 3 آذار 2026 تحت رقم ME369 الى يوم الأربعاء الواقع في 4 آذار بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 09:40 صباحأً بتوقيت السعودية.


7) تأجيل رحلة العودة جدة – بيروت المجدولة ليوم الأربعاء بتاريخ 4 آذار 2026 تحت رقم ME369 الى يوم الخميس الواقع في 5 آذار بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 09:40 صباحأً بتوقيت السعودية.
 
8) تأخير موعد اقلاع رحلة الرياض الصباحية المجدولة ليوم الأربعاء في 4 آذار  وفقاً للتالي:
 


 
 
9) تعديل موعد عودة رحلة عمان الصباحية ME310/311 المجدولة ليوم الاربعاء بتاريخ 4 آذار 2026 لتصبح كالتالي:
 
 
 
 
10) الغاء الرحلة المسائية ME312/313 المجدولة الى عمان يوم الاربعاء في 4 آذار بالاضافة الى  
إلغاء كافة رحلات الشركة المجدولة الى كل من الدوحة ودبي ابو ظبي وبغداد والكويت وفقاً للتالي:
 
 
 أما بالنسبة لباقي الرحلات المجدولة ليوم 4 آذار 2026 فهي باقية على مواعيدها وسنوافيكم بأي تطورات في حينيها.

تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)
لوحظ في الفترة الأخيرة قيام عدد من الركاب وبعض وكلاء السفر بحجز مقاعد على أكثر من رحلة في الوقت نفسه، ثم التغيب وعدم الحضور (No-Show) في اللحظة الأخيرة من دون إلغاء الحجوزات ضمن المهلة المحددة قبل موعد إقلاع الرحلة .
إن هذه الممارسات تؤدي إلى حجب المقاعد عن مسافرين آخرين، من اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان، ممن هم بأمسّ الحاجة إلى السفر في هذه المرحلة الدقيقة، كما تؤثر سلبًا على قدرة الشركة على إدارة المقاعد بشكل عادل وفعّال.
وعليه، تعلن الشركة عن تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)، بحيث سيتم تطبيق الإجراءات المعتمدة بصرامة على أي حجز لا يتم إلغاؤه ضمن المهلة المحددة قبل موعد الإقلاع، وذلك حفاظًا على حقوق جميع المسافرين وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من المقاعد المتاحة.
وبموجب السياسة المعدّلة، تم تحديد رسم عدم الحضور (No-Show) على النحو التالي:
300 دولار أميركي للدرجة السياحية.
500  دولار أميركي لدرجة رجال الأعمال.
كما تحتفظ الشركة بحق إلغاء بطاقة السفر كاملة في كلتا الدرجتين في حال عدم الحضور(No-Show) الى الرحلة.
لذا تدعو الشركة جميع الركاب ووكلاء السفر إلى الالتزام بإلغاء الحجوزات التي لا ينوون استخدامها ضمن المهل المحددة، بما يساهم في تسهيل حركة السفر وضمان العدالة والمسؤولية في خدمة جميع المسافرين.
سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy  :
إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة خلال مدة أسبوع من تاريخ الرحلة.
استرداد ثمن التذاكرغير المستعملة دون غرامات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان جديد من شركة "طيران الشرق الأوسط"
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء رحلات... بيان جديد من "طيران الشرق الأوسط"
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الشرق الأوسط: رحلات إضافية وتعديلات في الملاحة الجوية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: رحلات شركة طيران الشرق الأوسط مستمرة كالعادة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

اللبنانية

الامارات

السعودية

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2026-03-03
Lebanon24
09:33 | 2026-03-03
Lebanon24
09:27 | 2026-03-03
Lebanon24
09:15 | 2026-03-03
Lebanon24
09:10 | 2026-03-03
Lebanon24
09:02 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24