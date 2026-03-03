تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلام عقد اجتماعًا في مقرّ وحدة إدارة الكوارث في محافظة الجنوب

Lebanon 24
03-03-2026 | 07:38
سلام عقد اجتماعًا في مقرّ وحدة إدارة الكوارث في محافظة الجنوب
سلام عقد اجتماعًا في مقرّ وحدة إدارة الكوارث في محافظة الجنوب photos 0
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا في مقرّ وحدة إدارة الكوارث في محافظة الجنوب، يرافقه كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، وذلك بحضور محافظ الجنوب منصور ضو، ورئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، وممثلين عن الأجهزة الأمنية كافة والصليب الأحمر اللبناني.

واستمع الرئيس سلام إلى عرضٍ قدّمه المحافظ ضو حول الاحتياجات الراهنة في أقضية صور والزهراني وجزين ومدينة صيدا، ولا سيّما ما يتصل بمراكز الإيواء التي جرى تفعيلها تباعًا، والتحديات اللوجستية والخدماتية القائمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ الحكومة تبذل قصارى جهدها لتأمين كلّ المستلزمات الضرورية للنازحين وضمان جهوزية المراكز، مشددًا على أنّ الخطوط مفتوحة بين مختلف الإدارات والأجهزة المعنية لتسريع الاستجابة ومعالجة أي نقص. كما أشار إلى أنّ العمل جارٍ على تجهيز جميع المراكز بالمستلزمات الأساسية، وقد بدأ توزيع الحاجيات تباعًا، فيما تواصل الفرق المختصة عملها لضمان تأمين الغذاء والمياه وسائر الاحتياجات الضرورية.

وشدّد الرئيس سلام على أهمية أن تكون البلدية وجميع القوى الأمنية على أهبة الاستعداد لتسهيل مرور المواطنين وتنظيم الحركة. كما حيّا فرق الصليب الأحمر اللبناني والأجهزة الأمنية على جهودهم الميدانية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رئيس مجلس الوزراء

الشؤون الاجتماعية

الأجهزة الأمنية

إدارة الكوارث

الصليب الأحمر

مجلس الوزراء

نواف سلام

رئيس سلام

