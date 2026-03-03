تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بلدية كفردبيان دعت إلى إيداعها بيانات المستأجرين والنازحين مسبقا

Lebanon 24
03-03-2026 | 07:43
بلدية كفردبيان دعت إلى إيداعها بيانات المستأجرين والنازحين مسبقا
دعت بلدية كفردبيان في بيان، "أصحاب الشقق السكنية إلى ضرورة إيداع البلدية مسبقا بيانات أي جهة يرغبون بتأجيرها شققهم، سواء ببدل أو من دونه، ولا سيما في حال إيواء نازحين، وذلك بسبب الظروف الراهنة واستباقا لأي تفاقم محتمل في الأوضاع".

وأوضحت البلدية أن "هذا الإجراء يأتي حرصا على تنظيم الأمور بما يحفظ أمن وسلامة الجميع، ويساهم في الحفاظ على قاعدة بيانات واضحة تسهل المتابعة عند الحاجة، بما يصب في مصلحة البلدة وأهلها والوافدين إليها".

وطلبت "تزويدها بالمستندات والمعلومات التالية:

• صورة عن هوية المستأجر

• عنوان السكن السابق واسم بلدته

• أرقام هواتف النازحين

• عدد أفراد العائلة القاطنين في الشقة وأسماؤهم".



ودعت البلدية إلى "التعاون المسؤول لما فيه خير كفردبيان وأهلها"، معلنة أن "التواصل وتقديم المعلومات يتم عبر الخط الساخن: 76/300111".
