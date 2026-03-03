قماطي: لم نخذل حليفنا الكبير الرئيس بري

قال في : "أعلنا مراراً صبرنا على العدوان ولم يعد لدينا أي أمل بأن اسرائيل ستلتزم بقرار وقف النار".

وأضاف لـ"الجديد": "لم نعط أي تطمينات تتعلق بالدفاع عن الوطن".

وتابع قائلاً: "واجبنا القيام بكل ما يلزم تجاه أهلنا".

وقال: "حزب الله يعيش اليوم أعلى درجات التماسك والوحدة وأغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب باءت بالفشل".

وأضاف: "حتماً لم نخذل حليفنا الكبير بشخصه وبما يمثل سياسياً والأمر سيتبيّن في الأيام المقبلة".