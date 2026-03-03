تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
غارة إسرائيليّة على قبريخا... وهذا عدد الشهداء والجرحى
Lebanon 24
03-03-2026
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة
قبريخا
.
وبحسب المعلومات، استشهد شخصان، وأُصيب إثنان آخران بجروحٍ.
