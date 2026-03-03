تحذير من تداعيات التصعيد في مضيق هرمز: النفط قد يلامس 100 دولار

أكد الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي أنه لا يحق لأي دولة إغلاق ، مشدداً على أن اتفاقية لقانون البحار لعام 1982 واضحة في هذا الشأن، ولا سيما المادة 44 التي تنص صراحة على ضمان "حق المرور الحر" لجميع السفن الأجنبية.

وفي مقابلة عبر قناة " "، قال بارودي أن ممر العبور في المضيق يبلغ عرضه نحو ميلين بحريين (قرابة ثلاثة كيلومترات)، وهو مخصص لعبور مختلف أنواع السفن، سواء كانت ناقلات طاقة أو سفن شحن تجاري أو مواد غذائية، مؤكداً أن هذه السفن تتمتع بحق المرور من دون عرقلة أو تفتيش أو أي قيود تعسفية.

وأشار إلى أن سلطنة صادقت على اتفاقية قانون البحار وتلتزم بتطبيقها،كما أن بينها وبين إتفاقية لترسيم منذ العام ١٩٧٤ ولا يحق لاحد خرقها، فيما وقّعت كل من إيران ودولة على الاتفاقية، من دون أن تُطبّق بنودها بشكل كامل حتى الآن.

وفي ما يتعلق بانعكاسات التوترات الراهنة، اعتبر بارودي أن بلوغ سعر برميل مستوى 100 دولار أمر غير مستبعد إذا استمر التصعيد، لافتاً إلى الارتفاع الذي سُجّل أخيراً في أسعار المسال.

وحذّر من أن أي ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي، كما سيزيد من الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة في مختلف دول العالم.