رسامني: أمن مطار بيروت أولوية مطلقة والأجواء ستبقى مفتوحة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، أن أمن مطار في يمثل أولوية قصوى، معلناً أن قرار إبقاء الأجواء مفتوحة اتُّخذ بالتنسيق مع للدفاع، مع تشديد إجراءات المراقبة والمتابعة الدقيقة للتطورات الأمنية المتسارعة.

وأوضح رسامني، خلال جولة تفقدية للمطار، أن الأمن الداخلي للمرفق الجوي مضبوط بالكامل عبر الأجهزة المختصة وأنظمة الرادار التي تتابع حركة الملاحة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن قرار عدم إغلاق المجال الجوي استند إلى تجارب سابقة أظهرت تعقيدات وعواقب كبيرة تترتب على مثل هذه الخطوة.



وأشار الوزير إلى وجود تنسيق دائم مع البعثات الدبلوماسية والجهات المعنية لتحييد والمرافئ عن أي استهداف، مقراً في الوقت ذاته بصعوبة التنبؤ الكامل بالاستهدافات التي قد تطال المحيط، ولا سيما في الضاحية الجنوبية، نظراً لحصولها دون إنذارات مسبقة.

وكشف رسامني عن وجود خطة إنقاذية وغرفة عمليات مجهزة للتعامل مع سيناريوهات الطوارئ المختلفة، مؤكداً استخلاص العبر من الأزمات الماضية لضمان جاهزية المرفق الحيوي.



وفي جانب إنساني، أعرب الوزير عن تأثره العميق بمشاهد العائلات المهجرة التي تفترش الطرقات في طريقها إلى المطار، معتبراً أن المأساة الإنسانية التي يعيشها النازحون من الجنوب والضاحية هي "الهم الحقيقي" اليوم، وتفوق في أهميتها أي خطط لتوسعة المطار أو أعمال إنشائية يمكن تداركها لاحقاً.

وختم رسامني بالتأكيد على استمرار العمل لضمان حماية المسافرين والمواطنين، مع الإصرار على إبقاء المرافق الحيوية عاملة حفاظاً على الحد الأدنى من الاستقرار الوطني في هذه الظروف الاستثنائية.