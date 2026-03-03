تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رسامني: أمن مطار بيروت أولوية مطلقة والأجواء ستبقى مفتوحة

Lebanon 24
03-03-2026 | 09:02
رسامني: أمن مطار بيروت أولوية مطلقة والأجواء ستبقى مفتوحة
رسامني: أمن مطار بيروت أولوية مطلقة والأجواء ستبقى مفتوحة photos 0
أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، أن أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يمثل أولوية قصوى، معلناً أن قرار إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة اتُّخذ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدفاع، مع تشديد إجراءات المراقبة والمتابعة الدقيقة للتطورات الأمنية المتسارعة.
 
وأوضح رسامني، خلال جولة تفقدية للمطار، أن الأمن الداخلي للمرفق الجوي مضبوط بالكامل عبر الأجهزة المختصة وأنظمة الرادار التي تتابع حركة الملاحة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن قرار عدم إغلاق المجال الجوي استند إلى تجارب سابقة أظهرت تعقيدات وعواقب كبيرة تترتب على مثل هذه الخطوة.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق دائم مع البعثات الدبلوماسية والجهات المعنية لتحييد المطار والمرافئ عن أي استهداف، مقراً في الوقت ذاته بصعوبة التنبؤ الكامل بالاستهدافات التي قد تطال المحيط، ولا سيما في الضاحية الجنوبية، نظراً لحصولها دون إنذارات مسبقة.
 
وكشف رسامني عن وجود خطة إنقاذية وغرفة عمليات مجهزة للتعامل مع سيناريوهات الطوارئ المختلفة، مؤكداً استخلاص العبر من الأزمات الماضية لضمان جاهزية المرفق الحيوي.

وفي جانب إنساني، أعرب الوزير عن تأثره العميق بمشاهد العائلات المهجرة التي تفترش الطرقات في طريقها إلى المطار، معتبراً أن المأساة الإنسانية التي يعيشها النازحون من الجنوب والضاحية هي "الهم الحقيقي" اليوم، وتفوق في أهميتها أي خطط لتوسعة المطار أو أعمال إنشائية يمكن تداركها لاحقاً.
 
وختم رسامني بالتأكيد على استمرار العمل لضمان حماية المسافرين والمواطنين، مع الإصرار على إبقاء المرافق الحيوية عاملة حفاظاً على الحد الأدنى من الاستقرار الوطني في هذه الظروف الاستثنائية.
رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

المجلس الأعلى

رفيق الحريري

مطار رفيق

اللبنانية

دبلوماسي

الحريري

Lebanon24
09:45 | 2026-03-03
Lebanon24
09:33 | 2026-03-03
Lebanon24
09:27 | 2026-03-03
Lebanon24
09:15 | 2026-03-03
Lebanon24
09:10 | 2026-03-03
Lebanon24
08:39 | 2026-03-03
