البساط يبحث مع وفد المطاحن آليات توزيع الطحين وضمان استقرار الأسواق

استعرض والتجارة، البساط، مع وفد من نقابة في برئاسة النقيب ، سبل متابعة تأمين مادة القمح في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وركز اللقاء على تعزيز آليات التنسيق والمراقبة لشحنات الطحين؛ لضمان حسن توزيع المادة وانتظام وصولها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.



وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لصون الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الراهنة، حيث شدد المجتمعون على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية تدفق المواد الأولية.

وأكد الوزير البساط على أولوية تأمين الرغيف كعنصر استراتيجي للاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع بدقة كافة مراحل سلسلة التوريد لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.





