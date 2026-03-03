تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ردًا على عدوان المدن والبلدات والضاحية.. هذا ما جاء في بيان الحزب
Lebanon 24
03-03-2026
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المقاومة
الإسلامية عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء
مدينة النبطية
، وذلك عند الساعة 12 والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، الموافق 3 من آذار لعام 2026.
وأوضحت المقاومة في بيانها أن عملية الإسقاط تمت بالأسلحة المناسبة، مشيرةً إلى أن هذا التحرك يأتي رداً على العدوان
الإسرائيلي
الذي استهدف عشرات المدن والبلدات
اللبنانية
، بما في ذلك ضاحية
بيروت
الجنوبية.
ويأتي هذا التطور الميداني في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة الاستهدافات التي تطال المناطق المأهولة بالسكان.
وأكد البيان أن مجاهدي المقاومة تمكنوا من رصد الطائرة المعادية والتعامل معها بدقة فور دخولها الأجواء اللبنانية، مما أدى إلى سقوطها؛ وذلك في إطار التصدي المستمر للاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية والمدنيين.
استهدفت المقاومة عصر اليوم الثلاثاء دبابة ميركافا في موقع السماقة في
تلال كفرشوبا
المحتلة، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان للمكتب الإعلامي لبرّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان للمكتب الإعلامي لبرّي... هذا ما جاء فيه
03/03/2026 19:15:47
03/03/2026 19:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه
03/03/2026 19:15:47
03/03/2026 19:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه
03/03/2026 19:15:47
03/03/2026 19:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من وزارة الاشغال.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من وزارة الاشغال.. هذا ما جاء فيه
03/03/2026 19:15:47
03/03/2026 19:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة النبطية
تلال كفرشوبا
الإسرائيلي
اللبنانية
المقاومة
الإسلام
إسرائيل
النبطية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. ضربة إسرائيلية على حارة صيدا
Lebanon 24
بالفيديو.. ضربة إسرائيلية على حارة صيدا
11:58 | 2026-03-03
03/03/2026 11:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في الداودية.. استهداف إسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى
Lebanon 24
في الداودية.. استهداف إسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى
11:53 | 2026-03-03
03/03/2026 11:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية لـ"الحزب" في الجولان المحتل
Lebanon 24
عملية لـ"الحزب" في الجولان المحتل
11:49 | 2026-03-03
03/03/2026 11:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
النفي الإيراني يفتح باب الشبهات: هل ارادت اسرائيل زج الخليج في المواجهة؟
Lebanon 24
النفي الإيراني يفتح باب الشبهات: هل ارادت اسرائيل زج الخليج في المواجهة؟
11:30 | 2026-03-03
03/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بري وجنبلاط في عين التينة يبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
لقاء بري وجنبلاط في عين التينة يبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي
11:29 | 2026-03-03
03/03/2026 11:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
15:13 | 2026-03-02
02/03/2026 03:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
12:34 | 2026-03-02
02/03/2026 12:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليون يحرّضون على "مهاجمة بيروت".. المستوطنات تؤيد الحرب!
Lebanon 24
إسرائيليون يحرّضون على "مهاجمة بيروت".. المستوطنات تؤيد الحرب!
14:10 | 2026-03-02
02/03/2026 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد في الضاحية.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
إنذار جديد في الضاحية.. شاهدوا الصورة
16:35 | 2026-03-02
02/03/2026 04:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:58 | 2026-03-03
بالفيديو.. ضربة إسرائيلية على حارة صيدا
11:53 | 2026-03-03
في الداودية.. استهداف إسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى
11:49 | 2026-03-03
عملية لـ"الحزب" في الجولان المحتل
11:30 | 2026-03-03
النفي الإيراني يفتح باب الشبهات: هل ارادت اسرائيل زج الخليج في المواجهة؟
11:29 | 2026-03-03
لقاء بري وجنبلاط في عين التينة يبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي
11:29 | 2026-03-03
اجتماع لاتحاد بلديات الجرد الاعلى وبحث في سبل مساعدة النازحين في مراكز الايواء
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 19:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 19:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 19:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24