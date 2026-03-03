ردًا على عدوان المدن والبلدات والضاحية.. هذا ما جاء في بيان الحزب

أعلنت الإسلامية عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء ، وذلك عند الساعة 12 والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، الموافق 3 من آذار لعام 2026.

وأوضحت المقاومة في بيانها أن عملية الإسقاط تمت بالأسلحة المناسبة، مشيرةً إلى أن هذا التحرك يأتي رداً على العدوان الذي استهدف عشرات المدن والبلدات ، بما في ذلك ضاحية الجنوبية.



ويأتي هذا التطور الميداني في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة الاستهدافات التي تطال المناطق المأهولة بالسكان.

وأكد البيان أن مجاهدي المقاومة تمكنوا من رصد الطائرة المعادية والتعامل معها بدقة فور دخولها الأجواء اللبنانية، مما أدى إلى سقوطها؛ وذلك في إطار التصدي المستمر للاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية والمدنيين.

استهدفت المقاومة عصر اليوم الثلاثاء دبابة ميركافا في موقع السماقة في المحتلة، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة.