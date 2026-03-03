حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية

توضيحًا لما يتم تداوله عبر بعض المنصات، تؤكد معلومات " " أن لا صحة إطلاقًا للأنباء التي تحدثت عن توقيف أفراد على حاجز بعد تفتيش سياراتهم من قبل الجيش.

وقالت المصادر إنّ "هذه المعطيات مفبركة ولا تمت إلى الواقع بصلة. فالإجراءات القائمة على الحاجز تندرج ضمن التدابير الأمنية الاعتيادية، حيث يقتصر التفتيش على السيارات المفيمة والشاحنات الكبيرة، في إطار إجراءات احترازية طبيعية في ظل التطورات الراهنة".