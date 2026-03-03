تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-03-2026
|
09:33
توضيحًا لما يتم تداوله عبر بعض المنصات، تؤكد معلومات "
لبنان 24
" أن لا صحة إطلاقًا للأنباء التي تحدثت عن توقيف أفراد على حاجز
الزهراني
بعد تفتيش سياراتهم من قبل الجيش.
وقالت المصادر إنّ "هذه المعطيات مفبركة ولا تمت إلى الواقع بصلة. فالإجراءات القائمة على الحاجز تندرج ضمن التدابير الأمنية الاعتيادية، حيث يقتصر التفتيش على السيارات المفيمة والشاحنات الكبيرة، في إطار إجراءات احترازية طبيعية في ظل التطورات الراهنة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
