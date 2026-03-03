توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع

تتابع ملف إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه ، والذي تسبب بتصعيد أمني خطير في الفترة الأخيرة.

ووفق معطيات " "، فقد تمكّنت الجهات المختصة من توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في العملية، بعدما جرى رصدهم داخل شاحنة يُعتقد أنها استُخدمت في تنفيذ عملية الإطلاق.

وأضافت المعلومات أنّ "التحقيقات لا تزال جارية بإشراف المختص، لكشف كامل الشبكة والجهات التي تقف خلف العملية، وتحديد كل المسؤوليات".