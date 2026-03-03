الكتائب: قرار حظر نشاط "حزب الله" خطوة تاريخية لاستعادة هيبة الدولة

وصف المكتب السياسي لحزب الكتائب ، عقب اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل، قرار بحظر النشاط الأمني والعسكري لـ " " واعتباره خارجاً على القانون بأنه "خطوة تاريخية" لاستعادة سلطة الدولة وهيبتها.

وشدد الحزب في بيانه على ضرورة استكمال هذه الخطوة بإجراءات تنفيذية تكرّس احتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم، مطالباً بإعلان حالة الطوارئ لتمكين القوى العسكرية من الانتشار وحماية الاستقرار الداخلي.



كما دعا حزب الكتائب إلى إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع وصولاً إلى قطعها وطرد بعثتها، معتبراً تدخلها في الشؤون اللبنانية انتهاكاً للسيادة.

وطالب الحزب بإغلاق المؤسسات الاقتصادية غير القانونية التابعة لجهات خارجة عن الشرعية، مديناً في الوقت نفسه الاعتداء على التي سعت لوقف التصعيد.

وفي ملف ، أعرب الحزب عن أسفه لتهجير أهل الجنوب بسبب "مغامرة حزب الله المتهورة"، مشدداً على ضرورة حصر الإيواء بالمراكز الرسمية وإلزام المالكين بإبلاغ البلديات عن هوية المقيمين لضمان خلو أماكن الإقامة من أي وجود مسلح.



