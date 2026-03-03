تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكتائب: قرار حظر نشاط "حزب الله" خطوة تاريخية لاستعادة هيبة الدولة

Lebanon 24
03-03-2026 | 09:54
A-
A+
الكتائب: قرار حظر نشاط حزب الله خطوة تاريخية لاستعادة هيبة الدولة
الكتائب: قرار حظر نشاط حزب الله خطوة تاريخية لاستعادة هيبة الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصف المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، عقب اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل، قرار مجلس الوزراء بحظر النشاط الأمني والعسكري لـ "حزب الله" واعتباره خارجاً على القانون بأنه "خطوة تاريخية" لاستعادة سلطة الدولة وهيبتها.
 
وشدد الحزب في بيانه على ضرورة استكمال هذه الخطوة بإجراءات تنفيذية تكرّس احتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم، مطالباً بإعلان حالة الطوارئ لتمكين القوى العسكرية من الانتشار وحماية الاستقرار الداخلي.

كما دعا حزب الكتائب إلى إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع إيران وصولاً إلى قطعها وطرد بعثتها، معتبراً تدخلها في الشؤون اللبنانية انتهاكاً للسيادة.
 
وطالب الحزب بإغلاق المؤسسات الاقتصادية غير القانونية التابعة لجهات خارجة عن الشرعية، مديناً في الوقت نفسه الاعتداء الإيراني على الدول العربية التي سعت لوقف التصعيد.
 
وفي ملف النازحين، أعرب الحزب عن أسفه لتهجير أهل الجنوب بسبب "مغامرة حزب الله المتهورة"، مشدداً على ضرورة حصر الإيواء بالمراكز الرسمية وإلزام المالكين بإبلاغ البلديات عن هوية المقيمين لضمان خلو أماكن الإقامة من أي وجود مسلح.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: حزب الله يصادر قرار الحرب والسلم و يعلن تمرده على الدولة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الإمارات: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية حظر أنشطة حزب الله العسكريةوالأمنية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط عن قرار حظر نشاطات "الحزب": ممتاز
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

مجلس الوزراء

اللبنانية

النازحين

حزب الله

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-03-03
Lebanon24
11:53 | 2026-03-03
Lebanon24
11:49 | 2026-03-03
Lebanon24
11:30 | 2026-03-03
Lebanon24
11:29 | 2026-03-03
Lebanon24
11:29 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24