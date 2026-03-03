تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الكتائب: قرار حظر نشاط "حزب الله" خطوة تاريخية لاستعادة هيبة الدولة
Lebanon 24
03-03-2026
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف المكتب السياسي لحزب الكتائب
اللبنانية
، عقب اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل، قرار
مجلس الوزراء
بحظر النشاط الأمني والعسكري لـ "
حزب الله
" واعتباره خارجاً على القانون بأنه "خطوة تاريخية" لاستعادة سلطة الدولة وهيبتها.
وشدد الحزب في بيانه على ضرورة استكمال هذه الخطوة بإجراءات تنفيذية تكرّس احتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم، مطالباً بإعلان حالة الطوارئ لتمكين القوى العسكرية من الانتشار وحماية الاستقرار الداخلي.
كما دعا حزب الكتائب إلى إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع
إيران
وصولاً إلى قطعها وطرد بعثتها، معتبراً تدخلها في الشؤون اللبنانية انتهاكاً للسيادة.
وطالب الحزب بإغلاق المؤسسات الاقتصادية غير القانونية التابعة لجهات خارجة عن الشرعية، مديناً في الوقت نفسه الاعتداء
الإيراني
على
الدول العربية
التي سعت لوقف التصعيد.
وفي ملف
النازحين
، أعرب الحزب عن أسفه لتهجير أهل الجنوب بسبب "مغامرة حزب الله المتهورة"، مشدداً على ضرورة حصر الإيواء بالمراكز الرسمية وإلزام المالكين بإبلاغ البلديات عن هوية المقيمين لضمان خلو أماكن الإقامة من أي وجود مسلح.
الدول العربية
مجلس الوزراء
اللبنانية
النازحين
حزب الله
دبلوماسي
الإيراني
