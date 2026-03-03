القاصر هبة مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المدعوة:



هبة (مواليد عام 2008، لبنانية)



التي فُقدت بتاريخ 2-3-2026 أثناء انتقالها من منطقة باتجاه ساقية الجنزير.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة في وحدة على الرقم: 393029-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

