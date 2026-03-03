نتنياهو: "حزب الله" ارتكب خطأً كبيراً جدّاً عندما هاجمنا

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة "نُواصل ضرب بقوّة".

وأضاف من قاعدة سلاح الجوّ في بلماحيم: "طيارونا فوق سماء وكذلك فوق سماء ".

ورأى أنّ " " ارتكب خطأً كبيراً جدّاً عندما هاجمنا".

وتابع نتنياهو: "على أنّ تفهم أنّ "حزب الله" يجرّهم إلى حرب ليست حربهم".