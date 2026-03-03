تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مع عودة الحرب.. الغضب يتصاعد تجاه حزب الله من "بيئته"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-03-2026 | 10:12
A-
A+
مع عودة الحرب.. الغضب يتصاعد تجاه حزب الله من بيئته
مع عودة الحرب.. الغضب يتصاعد تجاه حزب الله من بيئته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أن "عشرات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الأحد الإثنين، أدت إلى نزوح العديد من الأهالي، الذين توجهوا إلى بيروت حيث لجأوا خلال الصراع الأخير، قبل ثمانية عشر شهراً. هناك، علم الأهالي أن "حزب الله" قد شن هجوماً على إسرائيل، وأن لبنان عاد إلى الحرب مرة أخرى".

وبحسب الصحيفة: "كان حزب الله قد أطلق وابلاً من الصواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وردت الأخيرة سريعاً بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، والبقاع، وجنوب لبنان. وفي الواقع، لم تكن الضربات الإسرائيلية الليلية سوى البداية. فبحلول الظهيرة، أمر الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 50 قرية في لبنان بالإخلاء، ودوى صوت الطائرات الحربية المحلقة على ارتفاع منخفض فوق بيروت.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير: "لن ينهي الجيش الإسرائيلي حملته قبل القضاء على التهديد الآتي من لبنان". وبحلول مساء الاثنين، استشهد ما لا يقل عن 52 شخصاً ونزح 29 ألفاً، وهي أرقام من المتوقع أن تزداد، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية".

وتابعت الصحيفة: "في بيروت، تصاعد الغضب بسبب قرار حزب الله دخول الحرب مع إسرائيل، وجر بقية البلاد معه. وقال أبو يحيى الذي غادر منزله في الضحية برفقة ابنيه: "لقد شعرتُ بحزنٍ شديدٍ عندما علمتُ بدخولنا الحرب. لقد أنهكتنا كل هذه الحروب. نحن الكبار سنموت عندما يحين أجلنا، لكن أطفالنا قصةٌ مختلفة. إنهم خائفون". إن المشاهد التي نتجت عن هذا النزوح مشابهة بشكلٍ مخيف لما حدث قبل ثمانية عشر شهرًا، حين دفعت حملة قصف إسرائيلية وتفجير أجهزة نداء "حزب الله" الناس إلى النزول إلى الشوارع وأثقلت كاهل المستشفيات. حينها، جلبت صدمة الهجوم شعورًا بالتضامن في البلاد، أما هذه المرة، فقوبل الاعتداء بشعور من الاستسلام المنهك والغضب المكبوت".

وأضافت الصحيفة: "حتى بين القاعدة الشعبية للحزب، التي تُطلق على نفسها اسم "بيئة" "حزب الله"، أثار دخول الأخير في الحرب صدمة. وقالت امرأة من الضاحية الجنوبية لبيروت  رفضت ذكر اسمها: "إسرائيل تقصف لبنان منذ عامين، ولم يرد "حزب الله" ولو لمرة واحدة. والآن، تُقصف إيران ليومين، فيحرقون البلد بأكمله من أجلها؟ لا يكترثون للبنان". على مدى أسابيع، وجّه المسؤولون اللبنانيون تحذيرات لـ"حزب الله" مفادها أن دخوله الحرب مع إسرائيل إلى جانب إيران سيؤدي إلى معاناة البلاد بأكملها. في المقابل، طمأن الحزب المسؤولين اللبنانيين بأنه سيدعم قرار الدولة بالبقاء خارج الحرب. لذلك، أدى قرار الحزب بقصف إسرائيل على أي حال إلى شعور عميق بالخيانة لدى الحكومة اللبنانية، وخاصة لدى الجيش، حيث شعر كلاهما بأنهما تعرضا للتضليل".

وبحسب الصحيفة: "أدانت الحكومة اللبنانية بشدة هذه الخطوة، وأصدرت قراراً بحظر "حزب الله" من كل المهام الأمنية والعسكرية في البلاد، وأمرته بالعمل كحزب سياسي فقط. وأصدر مجلس الوزراء تعليماته للسلطة القضائية باعتقال من أطلقوا الصواريخ على إسرائيل، وأمر الجيش بمنع إطلاق أي صواريخ أخرى من لبنان على أية دولة. في الواقع، كان القرار غير مسبوق، حيث حاولت الحكومة تجنب أي مواجهة مع حزب الله خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، خوفاً من إشعال فتيل صراع أهلي، ومع ذلك، وصلت الحرب إلى لبنان على أي حال".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" للمعنيين: لسنا وراء حرك الشارع ومن يستطيع ضبط المشحونين بالغضب؟
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تايمز: "الغضب الملحمي" هي الحرب الأكثر فتكاً وتعقيداً ودقة في التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية: "حزب الله" أطلق صواريخ تجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لوحة في مترو نيويورك تكشف تصاعد الغضب الشعبي!
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

اللبنانية

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-03-03
Lebanon24
11:53 | 2026-03-03
Lebanon24
11:49 | 2026-03-03
Lebanon24
11:30 | 2026-03-03
Lebanon24
11:29 | 2026-03-03
Lebanon24
11:29 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24