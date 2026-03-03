تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلام استقبل بو صعب ووفداً من نقابة المحامين في بيروت

Lebanon 24
03-03-2026 | 15:34
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعرض معه مجمل المستجدات والتطورات الراهنة.
 
 
نقابة المحامين 

كما استقبل الرئيس سلام وفدا من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب عماد مارتينوس ، الذي قال بعد اللقاء :"زرنا دولة رئيس الحكومة كالمعتاد، وكما تعلمون فإن نقابة المحامين تُعتبر في الخطّ الدفاعي الأمامي عن القضايا الوطنية.

وخلال اللقاء، أبلغنا دولة الرئيس أن نقابة المحامين تؤيد المقررات الصادرة عن مجلس الوزراء يوم أمس، وقد كنا قد أصدرنا بياناً مفصلاً في هذا الشأن. كما أكدنا ضرورة تحييد لبنان عن صراعات وحروب المناطق المجاورة، والعمل على إبقائه وطناً لأبنائه .

وتطرقنا أيضاً إلى موضوع الانتخابات النيابية، ورغم إدراكنا أن الظروف الحالية قد لا تبدو مؤاتية، إلا أن المواعيد الدستورية تبقى الأساس. لذلك شددنا على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة احتراماً للدستور، لأن أي تأجيل قد يؤدي إلى خلل في عمل المؤسسات.

كما وضعنا مركز البحوث والاستشارات القانونية بتصرف الحكومة، تأكيداً على استعدادنا للتعاون في كل ما يخدم الصالح العام.

وتناولنا كذلك مسألة الوقوف إلى جانب المحامين في قضاياهم اليومية، وطلبنا من دولة الرئيس إصدار بيان يؤكد دعم الحكومة لهم والتعاون معهم.

وأخيراً، بحثنا موضوع تعديل بعض الرسوم والأحكام المتعلقة بالتقاعد، بهدف مساعدة المتقاعدين وتمكينهم من العيش بكرام."
