الحجار يتفقد جهوزية مراكز الإيواء في جبل لبنان وبيروت

واصل والبلديات، أحمد ، جولاته الميدانية لتفقد أوضاع جراء العدوان على ، مطلعاً على الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

واستهل الوزير جولته بتفقد غرفة إدارة في محافظة ، حيث استعرض مع المحافظ القاضي محمد مكاوي التدابير المعتمدة لتسهيل شؤون الأهالي النازحين وآليات التنسيق لضمان استجابة سريعة وفعالة.

كما أجرى اتصالاً مرئياً من مع عدد من القائمقامين لتقييم جهوزية مراكز الإيواء وتحديد احتياجاتها الملحة.



وفي العاصمة، عقد الوزير الحجار اجتماعاً في غرفة إدارة الكوارث والأزمات بمحافظة ، بحضور المحافظ القاضي مروان عبود ورئيس إبراهيم زيدان.

وتناول الاجتماع عرضاً شاملاً للخدمات المقدمة للنازحين إلى بيروت وسبل تذليل العقبات أمام تأمين مستلزماتهم، حيث أكد الوزير على استمرار التنسيق المكثف لضمان تقديم الدعم اللازم للأهالي في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.



