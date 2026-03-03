تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الحجار يتفقد جهوزية مراكز الإيواء في جبل لبنان وبيروت
Lebanon 24
03-03-2026
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
وزير الداخلية
والبلديات، أحمد
الحجار
، جولاته الميدانية لتفقد أوضاع
النازحين
جراء العدوان
الإسرائيلي
على
لبنان
، مطلعاً على الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
واستهل الوزير جولته بتفقد غرفة إدارة
الكوارث
في محافظة
جبل لبنان
، حيث استعرض مع المحافظ القاضي محمد مكاوي التدابير المعتمدة لتسهيل شؤون الأهالي النازحين وآليات التنسيق لضمان استجابة سريعة وفعالة.
كما أجرى اتصالاً مرئياً من
غرفة العمليات
مع عدد من القائمقامين لتقييم جهوزية مراكز الإيواء وتحديد احتياجاتها الملحة.
وفي العاصمة، عقد الوزير الحجار اجتماعاً في غرفة إدارة الكوارث والأزمات بمحافظة
بيروت
، بحضور المحافظ القاضي مروان عبود ورئيس
المجلس البلدي
إبراهيم زيدان.
وتناول الاجتماع عرضاً شاملاً للخدمات المقدمة للنازحين إلى بيروت وسبل تذليل العقبات أمام تأمين مستلزماتهم، حيث أكد الوزير على استمرار التنسيق المكثف لضمان تقديم الدعم اللازم للأهالي في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار طلب من القائمقامين في جبل لبنان الوقوف عند حاجات مراكز الإيواء
Lebanon 24
الحجار طلب من القائمقامين في جبل لبنان الوقوف عند حاجات مراكز الإيواء
03/03/2026 19:16:57
03/03/2026 19:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السيّد: وزارة الشؤون تتولى تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها
Lebanon 24
السيّد: وزارة الشؤون تتولى تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها
03/03/2026 19:16:57
03/03/2026 19:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار من طرابلس: مراكز الإيواء متوفرة والخطة موضوعة وسيكون هناك خطوات إضافية وبكل جدية
Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار من طرابلس: مراكز الإيواء متوفرة والخطة موضوعة وسيكون هناك خطوات إضافية وبكل جدية
03/03/2026 19:16:57
03/03/2026 19:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لاتحاد بلديات الجرد الاعلى وبحث في سبل مساعدة النازحين في مراكز الايواء
Lebanon 24
اجتماع لاتحاد بلديات الجرد الاعلى وبحث في سبل مساعدة النازحين في مراكز الايواء
03/03/2026 19:16:57
03/03/2026 19:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة العمليات
المجلس البلدي
وزير الداخلية
الإسرائيلي
جبل لبنان
قاضي محمد
النازحين
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور.. أوامر إسرائيلية بالاخلاء في صور
Lebanon 24
بالصور.. أوامر إسرائيلية بالاخلاء في صور
12:14 | 2026-03-03
03/03/2026 12:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ضربة إسرائيلية على حارة صيدا
Lebanon 24
بالفيديو.. ضربة إسرائيلية على حارة صيدا
11:58 | 2026-03-03
03/03/2026 11:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في الداودية.. استهداف إسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى
Lebanon 24
في الداودية.. استهداف إسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى
11:53 | 2026-03-03
03/03/2026 11:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية لـ"الحزب" في الجولان المحتل
Lebanon 24
عملية لـ"الحزب" في الجولان المحتل
11:49 | 2026-03-03
03/03/2026 11:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
النفي الإيراني يفتح باب الشبهات: هل ارادت اسرائيل زج الخليج في المواجهة؟
Lebanon 24
النفي الإيراني يفتح باب الشبهات: هل ارادت اسرائيل زج الخليج في المواجهة؟
11:30 | 2026-03-03
03/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
15:13 | 2026-03-02
02/03/2026 03:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
12:34 | 2026-03-02
02/03/2026 12:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليون يحرّضون على "مهاجمة بيروت".. المستوطنات تؤيد الحرب!
Lebanon 24
إسرائيليون يحرّضون على "مهاجمة بيروت".. المستوطنات تؤيد الحرب!
14:10 | 2026-03-02
02/03/2026 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد في الضاحية.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
إنذار جديد في الضاحية.. شاهدوا الصورة
16:35 | 2026-03-02
02/03/2026 04:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:14 | 2026-03-03
بالصور.. أوامر إسرائيلية بالاخلاء في صور
11:58 | 2026-03-03
بالفيديو.. ضربة إسرائيلية على حارة صيدا
11:53 | 2026-03-03
في الداودية.. استهداف إسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى
11:49 | 2026-03-03
عملية لـ"الحزب" في الجولان المحتل
11:30 | 2026-03-03
النفي الإيراني يفتح باب الشبهات: هل ارادت اسرائيل زج الخليج في المواجهة؟
11:29 | 2026-03-03
لقاء بري وجنبلاط في عين التينة يبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 19:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 19:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 19:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24