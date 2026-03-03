تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار يتفقد جهوزية مراكز الإيواء في جبل لبنان وبيروت

Lebanon 24
03-03-2026 | 10:38
A-
A+
الحجار يتفقد جهوزية مراكز الإيواء في جبل لبنان وبيروت
الحجار يتفقد جهوزية مراكز الإيواء في جبل لبنان وبيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصل وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، جولاته الميدانية لتفقد أوضاع النازحين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مطلعاً على الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
 
واستهل الوزير جولته بتفقد غرفة إدارة الكوارث في محافظة جبل لبنان، حيث استعرض مع المحافظ القاضي محمد مكاوي التدابير المعتمدة لتسهيل شؤون الأهالي النازحين وآليات التنسيق لضمان استجابة سريعة وفعالة.
 
كما أجرى اتصالاً مرئياً من غرفة العمليات مع عدد من القائمقامين لتقييم جهوزية مراكز الإيواء وتحديد احتياجاتها الملحة.

وفي العاصمة، عقد الوزير الحجار اجتماعاً في غرفة إدارة الكوارث والأزمات بمحافظة بيروت، بحضور المحافظ القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان.
 
وتناول الاجتماع عرضاً شاملاً للخدمات المقدمة للنازحين إلى بيروت وسبل تذليل العقبات أمام تأمين مستلزماتهم، حيث أكد الوزير على استمرار التنسيق المكثف لضمان تقديم الدعم اللازم للأهالي في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار طلب من القائمقامين في جبل لبنان الوقوف عند حاجات مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد: وزارة الشؤون تتولى تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار من طرابلس: مراكز الإيواء متوفرة والخطة موضوعة وسيكون هناك خطوات إضافية وبكل جدية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لاتحاد بلديات الجرد الاعلى وبحث في سبل مساعدة النازحين في مراكز الايواء
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة العمليات

المجلس البلدي

وزير الداخلية

الإسرائيلي

جبل لبنان

قاضي محمد

النازحين

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-03-03
Lebanon24
11:58 | 2026-03-03
Lebanon24
11:53 | 2026-03-03
Lebanon24
11:49 | 2026-03-03
Lebanon24
11:30 | 2026-03-03
Lebanon24
11:29 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24