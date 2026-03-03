تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ناصر الدين: تغطية استشفائية شاملة للبنانيين في المستشفيات الحكومية خلال الحرب
Lebanon 24
03-03-2026
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
وزير الصحة
العامة، الدكتور ركان
ناصر الدين
، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه عن حزمة من الإجراءات والخدمات الصحية والاستشفائية الاستثنائية لمواجهة تداعيات العدوان
الإسرائيلي
.
واستهل الوزير المؤتمر بعرض حصيلة ضحايا التصعيد الأخير منذ فجر الاثنين 2 آذار وحتى ظهر الثلاثاء 3 آذار 2026، حيث بلغت 40 شهيداً (بينهم 7 أطفال) و246 جريحاً، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ نوفمبر 2024 إلى 437 شهيداً و1,348 جريحاً.
وأكد ناصر الدين أن الوزارة قررت تغطية علاج الجرحى بنسبة 100% في
المستشفيات الحكومية
والخاصة، مع اعتماد مبالغ مقطوعة لحالات الطوارئ.
كما أعلن عن رفع نسبة التغطية الصحية في المستشفيات الحكومية لجميع اللبنانيين، نازحين ومضيفين، إلى 100% خلال فترة الحرب، مع التوسع في شمول مستشفيات خاصة إضافية للتغطية بالتنسيق مع النقابة المعنية. وشدد الوزير على الالتزام الكامل تجاه مرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي بتغطية شاملة أينما وجدوا.
وفيما يخص الملف الدوائي، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت بتسليم الأدوية لمراكز الرعاية الصحية الأولية وربطها بمراكز الإيواء، مع إطلاق عيادات نقالة لتوزيع الأدوية تدريجياً خلال اليومين المقبلين.
وطمأن المواطنين إلى توفر مخزون من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، رغم الاضطرابات في حركة الطيران. كما خصصت الوزارة الخطوط الساخنة التالية لخدمة
النازحين
: (1787) للاستشفاء والدواء، (1214) لمرضى السرطان، و(1564) للدعم النفسي، مؤكداً أن الدولة ستقوم بواجبها الوطني والخدماتي بعيداً عن السياسة.
