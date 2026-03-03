البساط يوجه "حماية المستهلك" لتكثيف الجولات الرقابية وتنظيم محاضر فورية

أصدر والتجارة، البساط، تعميماً موجهاً إلى مراقبي مديرية حماية المستهلك، دعا فيه إلى تشديد الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق، لا سيما في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشدد التعميم على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على كافة ، والتحقق الصارم من الالتزام بلوائح الأسعار وإعلانها بوضوح للمستهلكين.



وأكد الوزير البساط في تعميمه على عدم التساهل مع أي مخالفة، وجوب تنظيم محاضر ضبط فورية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الملاحقات القانونية.

واعتبر الوزير أن حماية الأمن الغذائي وصون القدرة الشرائية للمواطنين تمثل مسؤولية وطنية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول استغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار.



