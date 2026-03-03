تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
تطور جاد في ميدان سباق اقتراحات قوانين التمديد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-03-2026
|
10:56
"مصائب قوم عند قوم فوائد". هذا القول للمتنبي أصبح اليوم شعار عدد من الكتل النيابية، التي رأت أن الظرف بات ملائمًا لطرح أكثر من اقتراح قانون لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة مبدئيا في شهر أيار المقبل، بعدما كانوا قد عدلوا عن هذه الفكرة قبل اندلاع الحرب في
ايران
، وقبل مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية على
لبنان
.
وفي معلومات "لبنان٢٤" أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا مهما على هذا الصعيد، وُصف بأنه جاد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
