تطور جاد في ميدان سباق اقتراحات قوانين التمديد



"مصائب قوم عند قوم فوائد". هذا القول للمتنبي أصبح اليوم شعار عدد من الكتل النيابية، التي رأت أن الظرف بات ملائمًا لطرح أكثر من اقتراح قانون لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة مبدئيا في شهر أيار المقبل، بعدما كانوا قد عدلوا عن هذه الفكرة قبل اندلاع الحرب في ، وقبل مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية على .

وفي معلومات "لبنان٢٤" أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا مهما على هذا الصعيد، وُصف بأنه جاد.

