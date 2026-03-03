عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله

اصدرت البيان الآتي:اولا: وفيما يتعلق بالمدارس والثانويات الرسمية ، فقد توجهت والإدارة التربوية بالشكر والتقدير إلى إدارات هذه المدارس للتجاوب السريع وفتح أبوابها واستقبال العائلات والمساعدة على إيوائهم ، وأكدت الوزيرة ان المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية سوف تبقى مقفلة هذا الأسبوع لحين إستكمال استقبال المواطنين من أماكن الخطر والتهديد والدمار.وتطمئن الوزيرة أهالي وتلاميذ المدرسة والمعاهد الرسمية إلى أن العمل جار في الوزارة للتعويض على ما فاتهم من دروس، عبر برنامج استثنائي للتعليم من بعد، تتولى الوزارة مع المركز للبحوث والإنماء الاعداد له وسيتم وضعه بتصرفهم ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بواسطة المنصة التربوية المخصصة لهذه الغاية .ثانيا: أما بالنسبة للمدارس والمعاهد الخاصة ، ونظرا لدقة الوضع الأمني واستمرار الخطر وعدم الإستقرار ، نتيجة للعدوان الإسرئيلي ، فإن العالي تدعو المؤسسات التربوية الخاصة إلى تجنب التعليم الحضوري حتى نهاية هذا الأسبوع وسيصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي بيانات لاحقة لتوضيح مسار التعليم للإسبوع المقبل.ثالثا: أما بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص ، وبعد التواصل مع رابطة جامعات ، ومع ، فقد تم التوافق على متابعة التدريس الحضوري على أن يترك الخيار للجامعات أو فروعها بما فيها التي تقع في أماكن الخطر أو التي تحولت فروع من مبانيها إلى مراكز للإيواء ، بأن تتحول كليا او جزئيا للتعليم من بعد او التعليم المدمج لحين إستقرار الاوضاع وصدور بيانات وتعليمات للعودة الى التدريس بشكل طبيعي .