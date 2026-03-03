تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله

Lebanon 24
03-03-2026 | 11:28
عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله photos 0
 اصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:
 اولا: وفيما يتعلق  بالمدارس والثانويات الرسمية ، فقد توجهت الوزيرة والإدارة التربوية بالشكر والتقدير إلى إدارات هذه المدارس للتجاوب السريع وفتح أبوابها واستقبال العائلات والمساعدة على إيوائهم ، وأكدت الوزيرة ان المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية سوف تبقى مقفلة هذا الأسبوع  لحين إستكمال استقبال المواطنين النازحين من أماكن الخطر والتهديد والدمار.
وتطمئن الوزيرة أهالي وتلاميذ المدرسة والمعاهد الرسمية إلى أن العمل جار في الوزارة للتعويض على ما فاتهم من دروس، عبر برنامج استثنائي للتعليم من بعد، تتولى الوزارة مع  المركز التربوي للبحوث والإنماء الاعداد له وسيتم وضعه بتصرفهم ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بواسطة المنصة التربوية المخصصة لهذه الغاية .
ثانيا: أما بالنسبة للمدارس والمعاهد الخاصة ، ونظرا لدقة الوضع الأمني واستمرار الخطر وعدم الإستقرار ، نتيجة للعدوان الإسرئيلي ، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تدعو المؤسسات التربوية الخاصة إلى تجنب التعليم الحضوري  حتى نهاية هذا الأسبوع وسيصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي بيانات لاحقة لتوضيح مسار التعليم للإسبوع المقبل. 
ثالثا: أما بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص ، وبعد التواصل مع رابطة جامعات لبنان ، ومع رئيس الجامعة اللبنانية ، فقد تم التوافق على متابعة التدريس الحضوري على أن يترك الخيار للجامعات أو فروعها بما فيها الجامعة اللبنانية التي تقع في أماكن الخطر أو التي تحولت فروع من مبانيها إلى مراكز للإيواء ، بأن تتحول كليا او جزئيا للتعليم من بعد او التعليم المدمج لحين إستقرار الاوضاع وصدور بيانات وتعليمات للعودة الى التدريس بشكل طبيعي .
 
بشأن مطالب الأساتذة.. بيان لوزارة التربية هذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 21:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار من وزارة التربيّة: إقفال المدارس يوم غدّ
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 21:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التربية: اقفال المدارس والثانويات اليوم
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 21:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 21:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24

