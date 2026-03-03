بسبب وضع "بئر حسن".. الزراعة تنقل استقبال المعاملات إلى فرن الشباك

أعلنت عن نقل معاملات المواطنين مؤقتاً إلى مصلحة في منطقة " "، وذلك نظراً للوضع المستجد في محيط بمنطقة "بئر حسن".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على ضمان استمرارية الخدمات وتلبية احتياجات المزارعين والمواطنين بكفاءة وانتظام، والتزاماً بتسهيل المعاملات الزراعية في ظل الظروف الراهنة.



وأكدت الوزارة سعيها للحفاظ على سير العمل بشكل منظم يضمن مصالح الجميع وصون الأمن الغذائي واستقرار القطاع الزراعي.

كما أعربت عن أملها في أن يستعيد عافيته قريباً، مشددة على أهمية التعاون بين كافة الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة بثقة واستقرار، وضمان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين دون انقطاع.



