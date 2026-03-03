حتى إشعار آخر.. السفارة الأميركية في لبنان تغلق أبوابها

أعلنت السفارة الأميركية في أنها ستبقى مغلقة "حتى إشعار آخر" بسبب التوترات الإقليمية المستمرة، مؤكدة إلغاء جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة.

وأضافت أنها ستعلن لاحقاً موعد عودة العمل إلى طبيعته.