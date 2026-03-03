تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
لبنان

سلام التقى بو صعب ومارتينوس الذي أبلغه دعم نقابة محامي بيروت لمقررات الحكومة

Lebanon 24
03-03-2026 | 05:02
سلام التقى بو صعب ومارتينوس الذي أبلغه دعم نقابة محامي بيروت لمقررات الحكومة
 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعرض معه المستجدات والتطورات الراهنة.

كما استقبل الرئيس سلام وفدا من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب عماد مارتينوس.

وبعد اللقاء، قال: "زرنا دولة رئيس الحكومة كالمعتاد، وكما تعلمون فإن نقابة المحامين تعتبر في الخط الدفاعي الأمامي عن القضايا الوطنية. وخلال اللقاء، أبلغنا دولة الرئيس أن نقابة المحامين تؤيد المقررات الصادرة عن مجلس الوزراء يوم أمس، وكنا أصدرنا بيانا مفصلا في هذا الشأن. كما أكدنا ضرورة تحييد لبنان عن صراعات وحروب المناطق المجاورة، والعمل على إبقائه وطنا لأبنائه".

أضاف: "تطرقنا أيضا إلى موضوع الانتخابات النيابية. ورغم إدراكنا، أن الظروف الحالية قد لا تبدو مؤاتية، إلا أن المواعيد الدستورية تبقى الأساس. ولذلك، شددنا على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة احتراما للدستور، لأن أي تأجيل قد يؤدي إلى خلل في عمل المؤسسات. كما وضعنا مركز البحوث والاستشارات القانونية بتصرف الحكومة، تأكيدا على استعدادنا للتعاون في كل ما يخدم الصالح العام. وكذلك، تناولنا مسألة الوقوف إلى جانب المحامين في قضاياهم اليومية، وطلبنا من دولة الرئيس إصدار بيان يؤكد دعم الحكومة لهم والتعاون معهم. وأخيراً، بحثنا في موضوع تعديل بعض الرسوم والأحكام المتعلقة بالتقاعد، بهدف مساعدة المتقاعدين وتمكينهم من العيش بكرامة".

