سلام التقى بو صعب ومارتينوس الذي أبلغه دعم نقابة محامي بيروت لمقررات الحكومة

استقبل الدكتور نواف سلام اليوم مجلس النواب وعرض معه المستجدات والتطورات الراهنة.

كما استقبل الرئيس سلام وفدا من مجلس نقابة المحامين في برئاسة النقيب عماد مارتينوس.

وبعد اللقاء، قال: "زرنا دولة رئيس الحكومة كالمعتاد، وكما تعلمون فإن نقابة المحامين تعتبر في الخط الدفاعي الأمامي عن الوطنية. وخلال اللقاء، أبلغنا أن نقابة المحامين تؤيد المقررات الصادرة عن يوم أمس، وكنا أصدرنا بيانا مفصلا في هذا الشأن. كما أكدنا ضرورة تحييد عن صراعات وحروب المناطق المجاورة، والعمل على إبقائه وطنا لأبنائه".

أضاف: "تطرقنا أيضا إلى موضوع الانتخابات النيابية. ورغم إدراكنا، أن الظروف الحالية قد لا تبدو مؤاتية، إلا أن المواعيد الدستورية تبقى الأساس. ولذلك، شددنا على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة احتراما للدستور، لأن أي تأجيل قد يؤدي إلى خلل في عمل المؤسسات. كما وضعنا والاستشارات القانونية بتصرف الحكومة، تأكيدا على استعدادنا للتعاون في كل ما يخدم الصالح العام. وكذلك، تناولنا مسألة الوقوف إلى جانب المحامين في قضاياهم اليومية، وطلبنا من دولة الرئيس إصدار بيان يؤكد دعم الحكومة لهم والتعاون معهم. وأخيراً، بحثنا في موضوع تعديل بعض الرسوم والأحكام المتعلقة بالتقاعد، بهدف مساعدة المتقاعدين وتمكينهم من العيش بكرامة".