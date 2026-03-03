لقاء بري وجنبلاط في عين التينة يبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي

استقبل رئيس مجلس النواب، ، في مقر الرئاسة الثانية في " "، الرئيس السابق للحزب التقدمي ، ، بحضور الوزير السابق غازي العريضي. وتناول اللقاء عرضاً شاملاً لآخر التطورات السياسية والميدانية في ظل العدوان المستمر على ، وبحث التداعيات الناجمة عنه على مختلف الأصعدة.



وعقب اللقاء، أدلى بتصريح مقتضب أكد فيه على صمود اللبنانيين في وجه التحديات الراهنة، قائلاً: "المحنة كبيرة لكن شعب لبنان كبير، وبالتضامن والتكافل سنجتاز تلك المحنة". وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات السياسية المكثفة لتعزيز الداخلية ومواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.





