لبنان

لقاء بري وجنبلاط في عين التينة يبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
03-03-2026 | 11:29
لقاء بري وجنبلاط في عين التينة يبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي
لقاء بري وجنبلاط في عين التينة يبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي photos 0
استقبل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في "عين التينة"، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بحضور الوزير السابق غازي العريضي. وتناول اللقاء عرضاً شاملاً لآخر التطورات السياسية والميدانية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وبحث التداعيات الناجمة عنه على مختلف الأصعدة.

وعقب اللقاء، أدلى جنبلاط بتصريح مقتضب أكد فيه على صمود اللبنانيين في وجه التحديات الراهنة، قائلاً: "المحنة كبيرة لكن شعب لبنان كبير، وبالتضامن والتكافل سنجتاز تلك المحنة". وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات السياسية المكثفة لتعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

سلسلة لقاءات للرئيس برّي في عين التينة وهذا ما تم بحثه
في عين التينة.. لقاء بين بري وبخاري
‏لقاء يجمع بري وسلام في عين التينة
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي
وليد جنبلاط

عين التينة

الإسرائيلي

الاشتراكي

نبيه بري

إسرائيل

الجبهة

التينة

