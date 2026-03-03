تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اجتماع لاتحاد بلديات الجرد الاعلى وبحث في سبل مساعدة النازحين في مراكز الايواء

Lebanon 24
03-03-2026 | 11:29
اجتماع لاتحاد بلديات الجرد الاعلى وبحث في سبل مساعدة النازحين في مراكز الايواء
اجتماع لاتحاد بلديات الجرد الاعلى وبحث في سبل مساعدة النازحين في مراكز الايواء photos 0
 عقد اجتماع في مقر اتحاد بلديات الجرد الاعلى، في حضوررؤساء بلديات الجرد، بدعوة من رئيس اتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون فادي غريزي، جرى خلاله البحث في أفضل السبل لمساعدة النازحين في مراكز الإيواء المعتمدة، وتأمين احتياجاتهم اللوجستية والصحية بالتعاون مع الإدارات والهيئات الرسمية والأهلية والأحزاب.

واكد المجتمعون في بيان، على "الواجب الوطني والإنساني في الوقوف الى جانب أهلنا النازحين، وتقديم كل ما يلزم لتأمين إحتياجاتهم".

واتفقوا على "تقديم البلديات وإدارات المدارس لوائح مفصلة بالاحتياجات، لعرضها على الوزارات والإدارات المختصة، وعلى كل الأحزاب والهيئات القادرة على مد يد العون".

واكدوا على "روح التعاون بين الجميع لتمكين خلايا الأزمة في البلديات من القيام بواجبها الإنساني تجاه أهلنا النازحين، والتنسيق الدائم بين البلديات وإدارات المدارس والأحزاب وخلايا الأزمة والهيئات الأهلية بما يضمن التوزيع العادل للمساعدات على كافة مراكز الإيواء".

وتم "الاتفاق على أن يكون رئيس البلدية هو رئيس خلية الأزمة في بلدته، حيث يتوجب التنسيق معه من قبل الجميع بكل ما يلزم".

وتمنوا على "المواطنين عدم استغلال الوضع لرفع قيمة الإيجارات، وذلك تحسسا بالمسؤولية الوطنية والإنسانية".

