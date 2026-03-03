عملية لـالحزب في الجولان المحتل

أعلن أنّه ردًّا على العدوان ، استهدف عند الساعة 13:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 قاعدة راوية في السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.