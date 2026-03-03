الجيش الإسرائيلي: حزب الله يهاجم إسرائيل دعمًا لإيران ويعرّض أمن لبنان للخطر

أكدت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية أنه ومنذ بداية عملية "زئير " بدأ كبار مسؤولي النظام الإرهابي الذين بقوا على قيد الحياة بممارسة ضغوطات كثيرة على قيادة ليقوم بإطلاق النار على للضغط على جيش الدفاع وإصابة مواطنين إسرائيليين.



لا شك أن حزب الله اتخذ قرار مهاجمة إسرائيل دعمًا للنظام الإرهابي الإيراني.

تثبت قرارات حزب الله أنه موالي تمامًا للنظام الإرهابي الإيراني وطبعًا ليس للشعب اللبناني. مرة أخرى فضل حزب الله النظام الإرهابي الإيراني على أمن مواطني وسلامتهم، وكل ذلك من أجل خوض معركة لا يمكنهم الفوز بها.

