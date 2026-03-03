تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بالصور.. أوامر إسرائيلية بالاخلاء في صور
Lebanon 24
03-03-2026
|
12:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الجيش الاسرائيلي تحذيرا بإخلاء عدد من المباني في صور.
وحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة على الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمبان في مدينة صور جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمبان في مدينة صور جنوب لبنان
04/03/2026 02:58:27
04/03/2026 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: إنذار بالاخلاء في كفرجوز وحاروف والكفور
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: إنذار بالاخلاء في كفرجوز وحاروف والكفور
04/03/2026 02:58:27
04/03/2026 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى في خانيونس بعد إنذار بالإخلاء
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى في خانيونس بعد إنذار بالإخلاء
04/03/2026 02:58:27
04/03/2026 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُنذر سكان أحد المباني في خانيونس بالإخلاء الفوري
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُنذر سكان أحد المباني في خانيونس بالإخلاء الفوري
04/03/2026 02:58:27
04/03/2026 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
صور
إسرائيل
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات إسرائيلية تتوسع جنوباً.. "الحزب" يعلن عن عدد من العمليات وتهديد إسرائيلي لـ"ممثلي إيران"
Lebanon 24
غارات إسرائيلية تتوسع جنوباً.. "الحزب" يعلن عن عدد من العمليات وتهديد إسرائيلي لـ"ممثلي إيران"
12:23 | 2026-03-03
03/03/2026 12:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
03/03/2026 06:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية إستهدفت منطقة بيادر خلدة في عرمون
Lebanon 24
غارة إسرائيلية إستهدفت منطقة بيادر خلدة في عرمون
17:58 | 2026-03-03
03/03/2026 05:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يعلن استهدافه قاعدة حيفا البحرية
Lebanon 24
حزب الله يعلن استهدافه قاعدة حيفا البحرية
16:53 | 2026-03-03
03/03/2026 04:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:38 | 2026-03-03
03/03/2026 04:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
09:33 | 2026-03-03
03/03/2026 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:23 | 2026-03-03
غارات إسرائيلية تتوسع جنوباً.. "الحزب" يعلن عن عدد من العمليات وتهديد إسرائيلي لـ"ممثلي إيران"
18:45 | 2026-03-03
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
17:58 | 2026-03-03
غارة إسرائيلية إستهدفت منطقة بيادر خلدة في عرمون
16:53 | 2026-03-03
حزب الله يعلن استهدافه قاعدة حيفا البحرية
16:38 | 2026-03-03
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:31 | 2026-03-03
الصحة: 50 شهيداً و335 جريحاً من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24