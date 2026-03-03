وزيرة الشؤون: 58064 نازحا مسجلا في مراكز الإيواء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن "القدرات الاستيعابية لمراكز الإيواء في وصيدا وصلت إلى حدودها"، متمنية على "التوجه إلى مناطق أخرى متل جبل والشمال وعكار".

وقالت وزيرة الشؤون خلال مؤتمر صحافي، عقدته في غرفة إدارة في السرايا الحكومية: "اليوم هو اليوم التاني من الاستجابة الطارئة للاعتداءات الأخيرة على لبنان، فنحن موجودون في غرفة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة، ونتابع كل التطورات لحظة في لحظة، ونعمل على تلبية الحاجات على مساحة لبنان كله".

أضافت: "ترأس رئيس الحكومة نواف سلام، ، اجتماعا في السرايا الحكومية من أجل تنسيق الاستجابة بين كل الوزارات والإدارات. كما توجهنا إلى غرفة عمليات الجنوب في لمتابعة الوضع ميدانيا. ولقد بلغ عدد النازحين المسجّلين في مراكز الإيواء، حتى الخامسة عصرا، 58,064 شخصا، أي ما يعادل 12,539 عائلة. أما عدد مراكز الإيواء المفتوحة فبلغ 321 مركزا، وتوزعت المراكز بحسب الأقضية: بيروت 58، جبل لبنان 126، الجنوب 56، النبطية 4، 25، 33، بعلبك – الهرمل 11، وعكار 8".

وأشارت إلى أن "القدرات الاستيعابية في بيروت وصيدا وصلت إلى حدودها"، متمنية على "النازحين التوجه إلى مناطق أخرى متل جبل لبنان والشمال وعكار"، وقالت: "على المستوى الأمني، تم تسجيل 259 عملا عدائيا، وسقوط 40 شهيدا و246 جريحا".

وعن المساعدات الغذائية، أشارت وزيرة الشؤوون إلى أن "قطاع الأمن الغذائي وزع حتى الآن حوالى 23,000 وجبة ساخنة و15,000 حصّة غذائية جاهزة، و30 ألف أدوات تنظيف" وقالت: "إن التوزيع مستمر بحسب الحاجات، وبالتنسيق بين الوزارة، الشركاء، والهيئات المعنية، من أجل ضمان وصول المساعدات بشكل عادل ومنظم إلى كل العائلات الموجودة في مراكز الإيواء".

وأكدت أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى إدارة مراكز الإيواء وتنظيمها وضمان جهوزيتها، بالتنسيق الكامل مع وزارتي الداخلية والتربية والمحافظين والبلديات، والهيئة للإغاثة".

وشكرت بـ"كل الوزارات والمحافظين والبلديات وفرق العمل والصليب الأحمر اللبناني جهودهم الجبارة"، وقالت: "كل مؤسسات الدولة في حال استنفار كامل، والعمل مستمر 24/24".

وإذ أكدت أن "التحدي كبير"، قالت: "نعمل بناء على خطة واضحة، وبتنسيق يومي، لنضمن استجابة سريعة ومنظمة. ونطلب من النازحين متابعة المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والتواصل عبر الخطوط الساخنة المعممة في حال الحاجة إلى مأوى أو مساعدة".

وختمت: "سنطلعكم دائمل على كل المستجدات فور ورودها، والله يحمي لبنان وأهله".