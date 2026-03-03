تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كنعان من بكركي: علينا التوحد تحت سقف الدولة والشرعية وفي مقدمها الجيش

Lebanon 24
03-03-2026 | 12:36
كنعان من بكركي: علينا التوحد تحت سقف الدولة والشرعية وفي مقدمها الجيش
 أكد النائب ابراهيم كنعان، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، "أننا بحثنا في التطورات الخطيرة التي يشهدها لبنان الذي هو بمهب الريح، اذ اننا نعيش حروباً في ضوء ما يحدث في المنطقة وتداعياتها علينا، تواجه بروح الوحدة تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية وحدها، لأن الدولة تحمينا برؤيتنا وكرامة شعبنا ومواجهة الاعتداءات التي تحصل، وبعدم السماح لأي أحداث أن تأخذنا الى حيث لا مصلحة فيه للبنان واللبنانيين".

وأضاف: "في هذه المرحلة، نذكر مع سيدنا ما نادى به منذ سنوات من موقف تاريخي بالحياد عن الصراعات الإقليمية لا عن السيادة والشرعية والحق، بعد ما فعلته بنا الصراعات لسنوات ولم نتعلم، فقد أتى الوقت لاتخاذ المبادرة سريعا للنظر بمصلحة بلدنا من دون غيرها".

وتابع: "إن العمود الفقري لمشروع الدولة هو الجيش، والدعوة بهذه المرحلة التي نعيش فيها السياسة والانتخابات والمزايدات، وكلها يجب ان تكون تحت سقف دعم الجيش الذي يواجه تحديات كبيرة من اعتداءات اسرائيلية وخروق داخلية لا مصلحة لبنانية فيها. عندما "تهز الدني فينا" نلجأ لكنيستنا ووحدتنا، ولكن بشكل خاص لجيشنا. لذلك، يجب ان نخطو خطوات سريعة وحاسمة ونتحصن لنواجه تحت سقف الشرعية الآتي بهذه الروحية والعزم، والله يحمي لبنان

