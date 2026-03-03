تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أكثر من 58 ألف نازح بسبب العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
03-03-2026 | 22:38
أكثر من 58 ألف نازح بسبب العدوان الإسرائيلي
أوردت وحدة إدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة في تقريرها اليومي أن عدد النازحين خلال يومين من العدوان الاسرائيلي تجاوز 58 ألفاً، ما يعادل نحو ضعف العدد الذي أعلنته الاثنين.
وكتبت" الاخبار": في أقل من ساعة تحوّل قرابة مليون شخص يقيمون في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت إلى نازحين. بعد الغارات الفجر الإسرائيلية يوم الأحد، والتي استهدفت الضاحية الجنوبية، والجنوب، والبقاع، وما رافقها من طلبات إخلاء لعشرات القرى والبلدات، عاد مشهد النزوح الداخلي ليحتل الواجهة. في لحظة واحدة خرجت آلاف السيارات إلى الطرقات، وعلقت الناس في زحمة استمرّت لأكثر من 24 ساعة في بعض الحالات.

وعلى الرغم من أنّ الحرب الماضية مرّ عليها سنة و3 أشهر فقط، إلا أنّه وكما في العدوان السابق برز حجم الانكشاف الاجتماعي الذي تلى الصدمة والهروب الجماعي لمئات الآلاف من التائهين في الطرقات. حتى بعد مرور أربع وعشرين ساعة، لا يزال هناك أشخاص عالقون على الطرقات، ولم تكن مراكز الإيواء ولا الخطط الطارئة هي الوجهة الأولى المنقذة، بل منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت لأداة استغاثة ومناشدات، كما و طوق نجاة ومد يد العون والمساعدة. «فقراء يتكلون على فقراء»، هكذا يمكن أن يوصف المشهد، فيما لم تخل الساحة من جشع بعض مستغلي الأزمات.

وزاد من أزمة السكن تعقيداً اتخاذ عدد كبير من البلديات قرارات استثنائية لضبط حركة التأجير من خلال تعاميم شبه متشابهة تطلب من أصحاب الوحدات السكنية عدم إجراء أي تأجير عشوائي، وإبلاغ البلدية مسبقًا والحصول على موافقتها الخطية قبل إتمام أي عقد، مع التصريح عن أي نازح أو وافد وتزويدها بنسخ عن المستندات الثبوتية قبل وصولهم. مع التلويح بمساءلة قانونية بحق المخالفين. واقع دفع بأعداد كبيرة من الناس الى تفضيل العودة الى مناطقهم وقراهم المهددة على تحمل الذل والاستغلال والتعامل مع كل يوم بيومه.


أما الطرقات التي أسر فيها النازحون لساعات طويلة فتحولت بدورها الى مجتمع ينبض بالحياة رغم قلة الموارد وهروب الغالبية العظمى من الناس «بلا ولا شي».

 

