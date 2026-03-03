نقاش في مدة التمديد للمجلس لا في المبدأ

كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": "لا لجان غدًا في المجلس النيابي". عبارة تكررت في اليومين الماضيين من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وهو واقع سيستمر في الأيام المقبلة، على وقع الحرب الدائرة، لا لأن اللجان لا تريد الاجتماع، بل لأن الوضع الأمني يمنعها من ذلك. فالطريق إلى المجلس، ليس "سالكًا وآمنًا" للعديد من الموظفين والأمنيين العاملين ضمن نطاق الدوائر المختلفة للمجلس، والذين يقطنون في ضواحي . فضلًا عن أن والاغتيالات والمسيّرات التي لا تفارق سماء العاصمة، تشاهد وتسمع في أرجاء أيضًا. الأمر الذي رفع من هاجس الحيطة والحذر لدى كثيرين، وسط الخشية من الانتقال من استهداف أمنيّي وعسكريّي " "، إلى اغتيال سياسييه. وهي مسألة لا يستبعدها مصدر أمني متابع. ووفق معلومات "نداء الوطن" فإن "صيغة جديدة للتمديد بدأ عرضها على نواب من كتل مختلفة ومستقلين لطرحها عندما تسمح الظروف بذلك، والنقاش الدائر راهناً ليس على مبدأ التمديد، بل على مدته". ويحمل هذا الطرح النائب ويستشف رأي النواب حوله.