Najib Mikati
لبنان

نقاش في مدة التمديد للمجلس لا في المبدأ

Lebanon 24
03-03-2026 | 23:04
نقاش في مدة التمديد للمجلس لا في المبدأ
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": "لا لجان غدًا في المجلس النيابي". عبارة تكررت في اليومين الماضيين من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وهو واقع سيستمر في الأيام المقبلة، على وقع الحرب الدائرة، لا لأن اللجان لا تريد الاجتماع، بل لأن الوضع الأمني يمنعها من ذلك. فالطريق إلى المجلس، ليس "سالكًا وآمنًا" للعديد من الموظفين والأمنيين العاملين ضمن نطاق الدوائر المختلفة للمجلس، والذين يقطنون في ضواحي بيروت. فضلًا عن أن الغارات والاغتيالات والمسيّرات التي لا تفارق سماء العاصمة، تشاهد وتسمع في أرجاء ساحة النجمة أيضًا. الأمر الذي رفع من هاجس الحيطة والحذر لدى كثيرين، وسط الخشية من الانتقال من استهداف أمنيّي وعسكريّي "حزب الله"، إلى اغتيال سياسييه. وهي مسألة لا يستبعدها مصدر أمني متابع. ووفق معلومات "نداء الوطن" فإن "صيغة جديدة للتمديد بدأ عرضها على نواب من كتل مختلفة ومستقلين لطرحها عندما تسمح الظروف بذلك، والنقاش الدائر راهناً ليس على مبدأ التمديد، بل على مدته". ويحمل هذا الطرح النائب نعمة افرام ويستشف رأي النواب حوله.
 
