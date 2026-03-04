إنذار إسرائيلي جديد.. لإخلاء هذه المباني في حارة حريك

أصدر الجيش انذارا عاجلا باستهداف مبنى في الضاحية الجنوبية وتحديدا في حارة حريك.



وقال الجيش الإسرائيلي: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله".



وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".















